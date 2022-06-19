شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يضع شروطا لمناقشة الموازنة.. 3 دقائق لرئيس الهيئة ودقيقتين للنائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشكر للنواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2022/2023، وخص الشكر للنائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة الذى الملامح الرئيسية لتقرير اللجنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، وخطة العام المالى.

ووضع "جبالي" نظاما حديثا صارما لمناقشة موازنة للعام المالي 2022/2023، قائلا: "سنضع نظاما حديثا لمناقشة مشروع الخطة والموازنة، إذ يتحدث كل ممثلي الهيئات ورؤساء اللجان 3 دقائق بينما يتحدث كل نائب مدة لا تزيد عن دقيقتين وحال الزيادة سوف يتم قطع الصوت عنه".

ودعا "جبالي" النواب أثناء حديثهم بعدم الخروج إطلاقا عن الموضوع محل النقاش، قائلا:" أرجو عند الحديث مناقشة السياسات والمحاور والأهداف وعدم التكرار الكلام وعدم التطرق لأحاديث أخرى وعدم الخروج عن الموضوع".

وأوضح أن أي نائب يتم النداء على اسمه ولم يكون موجودا بالجلسة سوف يتكلم بعد نهاية الكلمات جميعا، مشيرا إلى أن سيناريو الكلمات سيكون رئيس هيئة برلمانية ثم رئيس لجنة ثم 3 نواب".

ووافقت اللجنة العامة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2022/2023.

أشاد "جبالى"، فى بداية الاجتماع بالمجهود المبذول على مستوى اللجان النوعية من الأعضاء خاصة في المجال التشريعي والتعديلات الجوهرية التي تدخلها اللجان على مشروعات القوانين.

واستعرضت اللجنة العامة تقرير لجنة الخطة والموازنة -باعتبارها لجنة حسابات المجلس- عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2022/2023.

وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، وفقاً للاحتياجات الفعلية لما تتطلبه القوانين والقرارات واقتراحات تحسين مستوى الأداء فى مختلف القطاعات بالمجلس.

وانتهت اللجنة العامة فى ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2022/2023.