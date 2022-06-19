روسيا: مقتل أكثر من 50 ضابطاً أوكرانياً بضربة صاروخية

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أكثر من 50 جنرالا وضابطا أوكرانيا قضوا بضربة صواريخ من طراز "كاليبر" استهدفت مركز قيادة في مقاطعة ديبروبيتروفسك الأوكرانية.



وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية إنه خلال اليوم الماضي أصابت صواريخ من طراز "كاليبر" عالية الدقة بعيدة المدى أطلقت من البحر، مقر قيادة للقوات الأوكرانية قرب قرية شيروكا داتشا بمقاطعة دنيبروبتروفسك، في الوقت الذي عقد فيه اجتماع عمل لقيادات مجموعة "الإسكندرية" العملياتية الاستراتيجية هناك.



وأوضح المتحدث أنه نتيجة الضربة، لقي أكثر من 50 جنرالا وضابطا من القوات المسلحة الأوكرانية مصرعهم، بمن فيهم ممثلو هيئة الأركان العامة وقيادة مجموعة "كاخوفكا" وقوات الهجوم الجوي والتشكيلات العاملة على محوري نيكولايف وزابوروجيه.

