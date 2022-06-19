رومانو: ستيرلنج أحد الأسماء المدرجة في قائمة أهداف تشيلسي في الميركاتو

الخليج 365 – رياضة

كشف تقرير صحفي، اليوم الأحد، حقيقة مفاوضات تشيلسي مع مانشستر سيتي بشأن التعاقد مع رحيم سترلينج، نجم السيتيزينز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وينتهي عقد سترلينج مع مانشستر سيتي في صيف 2023، ويبحث اللاعب عن فرصة للمشاركة في المباريات بانتظام قبل كأس العالم 2022.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يعد رحيم ستيرلنج أحد الأسماء المدرجة في قائمة أهداف تشيلسي في الميركاتو، لأن المدرب توماس توخيل من أشد المعجبين بالجناح الإنجليزي".

وأضاف: "استفسر تشيلسي عن شروط صفقة سترلينج، لكن لا توجد مفاوضات مباشرة بين مانشستر سيتي والبلوز ولم يتم إرسال أي عرض حتى الآن".

واختتم رومانو: "انتقال سترلينج إلى تشيلسي يعتمد على صفقات أخرى مثل رحيل روميلو لوكاكو إلى إنتر، وتعاقد البلوز مع عثمان ديمبلي".