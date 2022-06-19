مقتل 7 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك

وذكرت القيادة في بيانها اليوم، أن القصف أسفر كذلك عن إصابة 24 شخصا آخر بجروح مختلفة الخطورة.

وأضاف البيان: "على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، من الساعة 8:00 صباحا يوم 18 يونيو حتى الساعة 8:00 صباحا يوم 19 يونيو، قتل سبعة أشخاص وأصيب 24 آخرون نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".



ويشار إلى أن القوات الأوكرانية تفتح نيرانها بشكل يومي على مدن وقرى جمهورية دونيتسك من المدفعية الثقيلة ومدافع الهاون وراجمات الصواريخ.