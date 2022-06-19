كوريا الجنوبية تحقق في مقتل 4 من رعاياها في أوكرانيا.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنها تحاول الآن تأكيد مزاعم وزارة الدفاع الروسية بمقتل أربعة من 13 كورياً جنوبياً، شاركوا في الحرب في أوكرانيا، كجنود متطوعين، طبقاً لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت تلك المزاعم أمس الأول الجمعة، في معرض نشر بيانات حول متطوعين عسكريين أجانب في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وذكرت الوزارة أن 13 كورياً جنوبياً دخلوا أوكرانيا وأربعة منهم لقوا حتفهم وثمانية غادروا أوكرانيا وواحد مازال موجوداً في البلاد.

ولم تكشف الوزارة مزيدا من التفاصيل عن الكوريين الجنوبيين.

وذكر مسؤول بالوزارة في سول أمس السبت، أن الحكومة على علم بتلك المزاعم وتسعى للتحقق من البيانات، وأصدرت تعليمات للسفارة الكورية الجنوبية في روسيا بالنظر في تلك المزاعم.