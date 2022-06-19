مسؤول أوكراني يكشف أن القوات الروسية تتقدم نحو خاركيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية اليوم الأحد، إن الوضع شمالي خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، صعب للغاية حيث تحاول القوات الروسية الاقتراب من أجل قصف المدينة مرة أخرى.



وأبلغ فاديم دنيسينكو مستشار وزير الداخلية التلفزيون الأوكراني "تحاول روسيا جعل خاركيف مدينة على خط المواجهة".

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، باستعادة المناطق التي تحتلها القوات الروسية في جنوب بلاده.

وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو الليلة الماضية، بعد فترة وجيزة من عودته من زيارة للخطوط الأمامية في الجنوب أمس "لن نسلم الجنوب لأي شخص، وسنستعيد كل ما يخصنا".

كما تعهد باستعادة الوصول الآمن إلى البحر.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا ستبذل قصارى جهدها لاستئناف الصادرات الغذائية من موانئها، بمجرد ضمان سلامة ذلك بمساعدة دولية.

وسيطرت القوات الروسية على مناطق واسعة في جنوب أوكرانيا منذ انطلاق الحرب، وأصبحت تسيطر على كامل ساحل أوكرانيا على بحر آزوف، وعلى أجزاء من ساحلها على البحر الأسود.

وكانت روسيا قد ضمت بالفعل شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014.

على صعيد متصل، حذر كل من أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بشكل منفصل، اليوم الأحد، من أن الحرب في أوكرانيا لن تنتهي قريباً.

وقال ستولتنبرغ، لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية :"يجب أن نعد أنفسنا لحقيقة أنها الحرب قد تستمر لسنوات".

أما جونسون فكتب في صحيفة "ذا تايمز" بعد عودته من زيارة إلى كييف: "أخشى أننا بحاجة إلى إعداد أنفسنا لحرب طويلة، حيث يلجأ (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لعملية استنزاف".