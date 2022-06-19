مولدوفا توقع على قانون يحظر بث البرامج الإخبارية الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت ليليانا فيتسو، رئيسة مجلس الإذاعة والتلفزيون في مولدوفا، أن رئيسة البلاد مايا ساندو وقعت على قانون يحظر بث البرامج الإخبارية من روسيا.



وقالت المسؤولة في حديث صحفي اليوم الأحد، إن القانون سيدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل 24 يونيو فور نشره في الجريدة الرسمية.

وأضافت أن الوضع في أوكرانيا "يجبر كيشيناو على اتخاذ إجراءات صارمة".

في 2 يونيو، اعتمد البرلمان المولدوفي قانونا بشأن حماية المجال المعلوماتي، يحظر إعادة بث الأخبار والبرامج التحليلية والأفلام العسكرية من روسيا.

وكان حظر مماثل يهدف إلى محاربة "الدعاية الخارجية" تم إقراره عام 2017، لكنه ألغي في ديسمبر 2020 بمبادرة من الحزب الاشتراكي الحاكم آنذاك.