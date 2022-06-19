شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يوافق لـ"القومى لحقوق الإنسان" على توقيع اتفاق منحة بـ300 ألف يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن وصول خطاب من السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس بصدد توقيع اتفاق تعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي بالحصول على منحة تقارب الـ 300 ألف يورو و200 ألف فرانك فرنسي.

وأضاف جبالى، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، أن المنحة تأتي لتنفيذ فعاليات ومحاور باستراتيجية حقوق الإنسان لمدة عام، وأنه يقضي البند 2 من المادة 12 من القانون رقم 94 بإنشاء المجلس القومي بأنه في حال تقديم هبة أو منحة من جهة أجنبية للمجلس القومي يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على الاتفاقية المطلوب التوقيع عليها من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان مع مفوضية الاتحاد الأوروبي وكذا مكتب التنمية والتعاون السويسري بمنح مبلغ في حدود 300 ألف يورو تنفيذاً لبعض الفعاليات والأنشطة المتعلقة بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع مؤسسات الدولة.