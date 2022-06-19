شكرا لقرائتكم خبر عن تفويض مكتب مجلس النواب فى تحديد موعد مناقشة 16 طلبا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 16 طلبا، وجاءت الطلبات كالتالى:-

1- طلب مقدم من النائبة رشا كليب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من عمالة الأطفال في مصر

2-طلب مقدم من النائب أحمد فتحي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات تصوير الأفلام العالمية بالمناطق الأثرية المصرية

3-طلب مقدم من النائب أحمد فتحي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

4- طلب مقدم من النائبة منال هلال وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الهوية الثقافية المصريةعلاء 5- طلب مقدم من النائب عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم سياحة اليخوت في مصر

6- طلب مقدم من النائب علاء عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ العديد من الاستثمارات الصناعية لتوفير العديد من المنتجات والحد من استيرادها

7- طلب مقدم من النائب عمرو درويش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التحديات التي يواجهها العالم من تغير المناخ

8- طلب مقدم من النائب عمرو درويش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات دعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية

9- طلب مقدم من النائبة رشا كليب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تنظيم سوق السيارات لحماية المستهلك المصري

10-طلب مقدم من النائبةرشا كليب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الدروس الخصوصية

11-طلب مقدم من النائب أحمد فتحي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط أسعار السيارات في السوق المصري، وعن تبعات وقف استيراد قطع غيار السيارات

12-طلب مقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة ترشيد استهلاك المياه

13-طلب مقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الحد من تلوث مياه نهر النيل

14- طلب مقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن جهود تطوير قصور الثقافة

15-طلب مقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية خاصة القمح

16-أحمد فتحي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم اتحادات الطلاب والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات