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تفويض مكتب مجلس النواب فى تحديد موعد مناقشة 16 طلبا.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 16 طلبا، وجاءت الطلبات كالتالى:- 

 

1- طلب مقدم من النائبة رشا كليب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من عمالة الأطفال في مصر

 

 2-طلب مقدم من النائب أحمد فتحي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات تصوير الأفلام العالمية بالمناطق الأثرية المصرية

 

 3-طلب مقدم من النائب أحمد فتحي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

 4- طلب مقدم من النائبة منال هلال وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الهوية الثقافية المصريةعلاء 5- طلب مقدم من النائب عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم سياحة اليخوت في مصر

 

 6- طلب مقدم من النائب علاء عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ العديد من الاستثمارات الصناعية لتوفير العديد من المنتجات والحد من استيرادها

 7- طلب مقدم من النائب عمرو درويش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التحديات التي يواجهها العالم من تغير المناخ

 

 8- طلب مقدم من النائب عمرو درويش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات دعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية

 

 9- طلب مقدم من النائبة رشا كليب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تنظيم سوق السيارات لحماية المستهلك المصري

 

 10-طلب مقدم من النائبةرشا كليب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الدروس الخصوصية

 

 11-طلب مقدم من النائب أحمد فتحي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط أسعار السيارات في السوق المصري، وعن تبعات وقف استيراد قطع غيار السيارات

 

 12-طلب مقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة ترشيد استهلاك المياه

 

 13-طلب مقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الحد من تلوث مياه نهر النيل

 

 14- طلب مقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن جهود تطوير قصور الثقافة

 

 15-طلب مقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية خاصة القمح

 

 16-أحمد فتحي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم اتحادات الطلاب والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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