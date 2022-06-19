تحطم طائرة عسكرية في فنزويلا

وبحسب الموقع، تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية الفنزويلية يوم السبت بالقرب من مطار لا تشينيتا الدولي.

ولفت الموقع إلى أن الصور من موقع تحطم الطائرة تظهر أنها طائرة هجومية خفيفة من طراز K-8W Karakorum.



في عام 2010، حصل الجيش الفنزويلي على 24 وحدة من هذه الطائرات التي طورتها باكستان والصين، بشكل أساسي لأغراض التدريب.

وبحسب تقارير إعلامية، أصيب طياران على متن الطائرة وقت وقوع الحادث.

ولم تدل القوات المسلحة وحكومة فنزويلا بأي تصريحات حول الحادث.