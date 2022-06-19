انت الان تتابع خبر حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع (أنفوغراف) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 10 - 18 حزيران 2022 كالاتي:

1 .تنفيذ اوامر قبض 1652



2 .القبض مطلقي العيارات النارية 143 .احالة متهمين الى المحاكم 2034 .القضايا الخاصة بالمخدرات 3395 .ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 46 .مرافقة البعثات التنقيبية الاثرية 77 .اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 6128 .مضاهات طبعات الاصابع 689 .اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 30710. عدد طالبي النجدة 251711 .فض مشاجرات 193312 .ضبط عجلات مطلوبة 8913 .تبرع بالدم 2114 .القبض على المتسولين 149815 .القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 5216 .القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 73417 .طبع لوحات السيارات 1633718 .اصدار اجازات السوق 1517419 . اصدار سنوية السيارات 2218620 .دعاوى حالات العنف الاسري 691