انت الان تتابع خبر شيرين عبد الوهاب تثير الغموض برسالة والجمهور يتساءل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على خاصية ستوري على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطعاً من أغنية "أيام من حياتي" للفنان حسين الجسمي، أثارت بها الغموض بين جمهورها خاصة أنهم اعتبروها رسالة مجهولة منها موجهة لأشخاص بعينهم بعد أزمتها الأخيرة، متسائلين عن هؤلاء الأشخاص، فيما أكد آخرون أنها تقصد طليقها حسام حبيب.

