انت الان تتابع خبر شيرين عبد الوهاب تثير الغموض برسالة والجمهور يتساءل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على خاصية ستوري على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطعاً من أغنية "أيام من حياتي" للفنان حسين الجسمي، أثارت بها الغموض بين جمهورها خاصة أنهم اعتبروها رسالة مجهولة منها موجهة لأشخاص بعينهم بعد أزمتها الأخيرة، متسائلين عن هؤلاء الأشخاص، فيما أكد آخرون أنها تقصد طليقها حسام حبيب.
وتقول كلمات الأغنية: "أنا ليه وإزاي آمنك على نفسي كل ده، ومخدتش بالي إنك حد بوشين كده، أيام من حياتي، ع الفاضي ضيعتها.. كنت صفحة في حياتي، دلوقتي قفلتها.. كان قلبي في حبه ليك.. قرب يضيع نفسه.. وبدال ما يكمل بيك .. أحلام جوايا نقصو".
أثارت شيرين حالة من الجدل الواسع عندما صرحت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستغرام" بندمها الشديد على أغنية "ما تجرحنيش" للشاعر بهاء الدين محمد، الأمر الذي أغضبالأخير وقرر أن يهاجمها بقوة عبر صفحته على "فيسبوك".
أثارت شيرين حالة من الجدل الواسع عندما صرحت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستغرام" بندمها الشديد على أغنية "ما تجرحنيش" للشاعر بهاء الدين محمد، الأمر الذي أغضبالأخير وقرر أن يهاجمها بقوة عبر صفحته على "فيسبوك".