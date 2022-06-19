كوريا الشمالية تعلن انخفاض حالات الإصابة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بتراجع عدد الحالات المشتبه بإصابتها بكوفيد-19 في البلاد إلى حوالي 10 آلاف حالة.



ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، عن بيانات مقر الوقاية من الأوبئة الطارئة، أن عدد المرضى الذين ظهرت عليهم الحمى على مدار 24 ساعة حتى الساعة السادسة مساء يوم أمس السبت بلغ 19.310 شخصا.

وبلغ عدد المرضى المتعافين من الحمى خلال هذه الفترة 21.930 شخصا.

وتقول كوريا الشمالية إن الحصيلة اليومية للمصابين بالحمى انخفضت إلى حدود 10 آلاف شخص لأول مرة منذ تسجيل أول حالة يشتبه في إصابتها بكوفيد-19، بعد أن اقترب العدد من 40 ألف حالة يوم 15 من الشهر الماضي، وتراجع إلى حدود 20 ألف حالة لليوم الرابع من يوم 14 من الشهر الجاري.

ولم تكشف تفاصيل عن الوفيات الجديدة أو عدد الوفيات المتراكمة أو نسبة الوفاة من المرض. وسجلت حصيلة الوفيات المتراكمة بتاريخ 15 من الشهر الجاري 73 حالة، وبلغت نسبة الوفاة 1.002%.

وأفادت الوكالة بأن إجمالي المصابين بالحمى بلغ أكثر من 462 ألف شخص، من بينهم، تماثل أكثر من 458 ألف شخص للشفاء التام من المرض، بينما يخضع حوالي 33 ألفا آخرين للعلاج.

غير أن المراقبين يرون أن عدد الوفيات قليل جدا مقارنة بالمصابين بالحمى، وتشير السلطات الاستخباراتية هنا أيضا إلى أن إعلان كوريا الشمالية الرسمي يهدف إلى طمأنة الشعب، حيث من الصعب قبول الإحصاءات التي تدعيها كما هي.