منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعلن حصيلة أعمال نسخته الـ25.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن منظمو منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السبت، آخر أيام نسخته الـ25، أهم نتائج هذا الحدث الاقتصادي الكبير، بما في ذلك عدد وقيمة الصفقات التي أبرمت خلاله.



وكشف أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في مؤتمر صحفي عقد السبت، أنه خلال هذا الحدث الاقتصادي تم توقيع صفقات وعقود بحوالي 6 تريليونات روبل (105 مليارات دولار).

وقال: "حتى اليوم تم التوقيع في المنتدى على 691 اتفاقية بقيمة 5.6 تريليون روبل"، مشددا على أن هذا الرقم لا يشمل الاتفاقيات التي تتضمن "السرية التجارية" (غير مسموح بالإفصاح عنها).

وأضاف، أن الحدث هذا العام شهد مشاركة 14 ألف مشارك من 131 دولة، بما في ذلك من روسيا، ومنها 79 دولة أرسلت ممثلين رسمين عنها. وأشار إلى أن المنتدى أثبت استقلالية روسيا واستقرارها في ظل العقوبات الغربية المفروضة على قطاعات مختلفة من الاقتصاد الروسي.

وعن الشركات الغربية التي أعلنت انسحابها من روسيا، أفاد المسؤول الروسي بأن الشركات الغربية التي غادرت تتفاوض حول كيفية الالتفاف على العقوبات ومواصلة العمل في روسيا.

وأعرب المسؤول عن ثقته بعودة الشركات الغربية إلى السوق الروسية، وقال: "سيعود الجميع ويحضرون أقارب معهم، لكننا (روسيا) لن نغلق". وأشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية حثت على عدم المشاركة في المنتدى.

كذلك لفت إلى أن المنتدى تعرض أمس لهجمة إلكترونية كبيرة بسرعة 140 ميغابايت بالثانية. وقال: "لقد قصفنا النازيون مثل ستالينغراد بهجمات DDos. لقد تعاملنا معهم وسنواصل مواجهتهم علاوة على ذلك، نحن نعرف الآن كيف تعمل وما هي التقنيات التي يستخدمونها". وأضاف أن الهجمات كانت من دول مثل الولايات المتحدة وكولومبيا وأوكرانيا وتايلاند وبنغلاديش.

وشهد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام مشارك فعالة، بما في ذلك من الدول العربية، على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

واللافت في منتدى العام الجاري أن مصر شاركت في الحدث بصفية ضيف شرف، الأمر الذي يؤكد استراتيجية العلاقات بين موسكو والقاهرة. والعام القادم (2023) ستشارك الإمارات بصفة ضيف شرف وسط توقعات بأن يعطي ذلك زخما للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.