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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تجيز لقاحي "فايزر" و"موديرنا" للرضّع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022
متابعات_الخليج 365
أجازت السلطات الصحية الأمريكية يوم السبت لقاحي "فايزر" و"موديرنا" لتطعيم الأطفال بين 6 أشهر و4 سنوات ضد فيروس كورونا.
وصوتت اللجنة الاستشارية التابعة لهيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأغلبية 12 صوتا لصالح التوصية بلقاح "فايزر" من 3 جرعات للأطفال بين 6 أشهر و4 سنوات.
كما صوتت اللجنة بأغلبية 12 صوتا لصالح التوصية بلقاح "موديرنا" المكون من جرعتين للأطفال من 6 أشهر إلى 5 سنوات.