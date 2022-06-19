أمريكا تجيز لقاحي "فايزر" و"موديرنا" للرضّع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أجازت السلطات الصحية الأمريكية يوم السبت لقاحي "فايزر" و"موديرنا" لتطعيم الأطفال بين 6 أشهر و4 سنوات ضد فيروس كورونا.



وصوتت اللجنة الاستشارية التابعة لهيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأغلبية 12 صوتا لصالح التوصية بلقاح "فايزر" من 3 جرعات للأطفال بين 6 أشهر و4 سنوات.

كما صوتت اللجنة بأغلبية 12 صوتا لصالح التوصية بلقاح "موديرنا" المكون من جرعتين للأطفال من 6 أشهر إلى 5 سنوات.