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أمريكا تجيز لقاحي "فايزر" و"موديرنا" للرضّع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

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أجازت السلطات الصحية الأمريكية يوم السبت لقاحي "فايزر" و"موديرنا" لتطعيم الأطفال بين 6 أشهر و4 سنوات ضد فيروس .

 

وصوتت اللجنة الاستشارية التابعة لهيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأغلبية 12 صوتا لصالح التوصية بلقاح "فايزر" من 3 جرعات للأطفال بين 6 أشهر و4 سنوات.

 

كما صوتت اللجنة بأغلبية 12 صوتا لصالح التوصية بلقاح "موديرنا" المكون من جرعتين للأطفال من 6 أشهر إلى 5 سنوات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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