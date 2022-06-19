شكرا لقرائتكم خبر عن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية 2023/2022 أمام مجلس النواب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023.

ويحدد أيضا موعد مناقشة 16 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب، حول موضوعات يطالبون فيها باستيضاح سياسة الحكومة.

وينظر نحو 34 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، حيث من المنتظر إحالتها للحكومة، لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.

ويواصل خلال جلسة غدا الاثنين مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023.

ومن المنتظر أن يقر المجلس قانون ربط الموازنة وقوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية ووزارة العدل غدا الاثنين.