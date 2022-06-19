شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات "قانون العقوبات" على طاولة لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعا عقب انتهاء الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب نبيل عسكر، و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

ومن المقرر أن يناقش التعديلات لجنة مشتركة بين كل من لجنة التضامن مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".

جدير بالذكر أن مجلس النواب يناقش فى جلسته العامة الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، النقل والمواصلات، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 195 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري بمبلغ 300000 يورو (ثلاثمائة ألف يورو).

وأكد تقرير اللجنة، أن مصر تخوض معركة مصيرية لإعادة البناء على أسس جديدة لتوفير حياة أفضل لكافة المصريين ومستقبل يليق بالمكانة الحضارية المصرية ، وهو ما يستدعى حشد طاقات المصريين كافة رجالا ونساء من أجل تحقيق التنمية الشاملة على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وقد حصلت المرأة في السنوات الماضية على العديد من الحقوق والامتيازات الدستورية والتشريعية والاقتصادية وغيرها، وقد ترجمت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030ما ورد في مواد الدستور من حقوق وامتيازات، ذلك الدستور الذي توافق المصريون عليه ، وحرص في مواده على ترسيخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص، وعدم التمييز كأساس لبناء المجتمع .