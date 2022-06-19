طقس العراق.. درجات حرارة تتخطى الـ 50 والعواصف الترابية تعود مجدداً

ووفق توقعات الهيئة التي أوردتها في جداول اطلعت عليها الخليج 365، فإن درجة الحرارة في العاصمة بغداد ستكون اليوم 49 درجة مئوية، وفي أربيل 43 درجة مئوية، وفي الأنبار وديالى 47 درجة مئوية، بينما في الديوانية والنجف ستكون درجة الحرارة 48 درجة مئوية.وأشارت الهيئة إلى أن هناك فرصة لحدوث عواصف ترابية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، يصل فيها مدى الرؤية إلى أقل من 1000 متر.

أدناه التوقعات الكاملة لحالة الطقس: