توصية 'مهمة' بشأن لقاح كورونا للأطفال

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – متابعة

صوتت لجنة مستشارين للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بالتوصية بلقاحين مضادين لكوفيد-19 للأطفال الصغار من سن 6 أشهر، وهو ما يرجح إمكانية طرحهما في أنحاء البلاد في الأسبوع المقبل.



ويحتاج التصويت الذي يوصي باستعمال اللقاحين، والذي وافق خلاله جميع أعضاء لجنة المستشارين وعدهم 12 على التوصية، إلى توقيع مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي لتبدأ الحكومة الأميركية في طرح اللقاحين للأطفال من سن 5 سنوات فأقل.

وصرحت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية باستخدام لقاح شركة موديرنا للأطفال من سن 6 أشهر إلى 5 سنوات ولقاح فايزر/بيونتك للأطفال من سن 6 أشهر حتى 4 سنوات. ولقاح فايزر مصرح به بالفعل للأطفال فوق سن 5 سنوات.

وقالت بيث بيل عضو لجنة المستشارين بعد التصويت: "هذا المرض يقتل الأطفال وأمامنا فرصة لمنع ذلك. أمامنا فرصة لمنع مخاطرة معروفة".

وتعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طرح اللقاحين للأطفال الأقل من 5 سنوات في الأسبوع المقبل.

وقال بايدن في بيان: "سنبدأ في شحن ملايين الجرعات من اللقاحين للأطفال إلى آلاف الأماكن التي يعرفها الآباء ويثقون بها ومن بينها مكاتب أطباء الأطفال ومستشفيات الأطفال والصيدليات".

وأضاف: "مع تسليم الجرعات سيكون الآباء قادرين على تحديد مواعيد التطعيمات لأطفالهم في الأسبوع المقبل مع تزايد المواعيد خلال الأيام والأسابيع المقبلة".

وفي حين يتوق كثير من الآباء في الولايات المتحدة إلى تطعيم أطفالهم لكن من غير الواضح مدى الإقبال على الجرعات.

وتشير البيانات الاتحادية إلى أن لقاح فايزر/بيونتك الذي تم التصريح به للأطفال بين 5 و11 عاما في أكتوبر لم يستخدمه بالكامل سوى 29 بالمئة هذه الفئة العمرية.