انت الان تتابع خبر إعفاء أنس جابر من الدور الأول لبطولة إيستبورن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-06-19 | 08:53
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تقرر إعفاء لاعبة التنس التونسي والعربي أنس جابر، من الدور الأول في بطولة إيستبورن الإنجليزية 500نقطة والتي تبلغ قيمة جوائزها المالية 757 ألف دولار.
وتأتي جابر، المصنفة الرابعة عالميا، على رأس القائمة الثانية في بطولة إيستبورن، وستواجه في الدور الثاني الفائزة من مباراة التشيكية ماري بوزكوفا المصنفة 46 عالميا والأمريكية شيلبي روجارس المصنفة 39 عالميا.
كما ستخوض جابر مسابقة الزوجي في بطولة إيستبورن إلى جانب الأمريكية سيرينا ويليامز، وسيكون هذا الثنائي في مواجهة التشيكية ماري بوزكوفا والإسبانية سارة سوريباس تورمو.
وسبق لجابر أن تقابلت مع بينستش في ثلاث مناسبات، فازت السويسرية مرتين، وتفوقت جابر مرة.
يذكر أن جابر لو توجت ببطولة برلين ستصعد للمركز الثالث في تصنيف التنس العالمي.
كما ستخوض جابر مسابقة الزوجي في بطولة إيستبورن إلى جانب الأمريكية سيرينا ويليامز، وسيكون هذا الثنائي في مواجهة التشيكية ماري بوزكوفا والإسبانية سارة سوريباس تورمو.
تجدر الإشارة لأن أنس جابر ستبحث اليوم الأحد عن حصد لقب بطولة برلين، من خلال خوض الدور النهائي أمام السويسرية بيلندا بينستش المصنفة 17 عالميا.
وسبق لجابر أن تقابلت مع بينستش في ثلاث مناسبات، فازت السويسرية مرتين، وتفوقت جابر مرة.
يذكر أن جابر لو توجت ببطولة برلين ستصعد للمركز الثالث في تصنيف التنس العالمي.