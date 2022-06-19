إعفاء أنس جابر من الدور الأول لبطولة إيستبورن

وتأتي جابر، المصنفة الرابعة عالميا، على رأس القائمة الثانية في بطولة إيستبورن، وستواجه في الدور الثاني الفائزة من مباراة التشيكية ماري بوزكوفا المصنفة 46 عالميا والأمريكية شيلبي روجارس المصنفة 39 عالميا.كما ستخوض جابر مسابقة الزوجي في بطولة إيستبورن إلى جانب الأمريكية سيرينا ويليامز، وسيكون هذا الثنائي في مواجهة التشيكية ماري بوزكوفا والإسبانية سارة سوريباس تورمو.

تجدر الإشارة لأن أنس جابر ستبحث اليوم الأحد عن حصد لقب بطولة برلين، من خلال خوض الدور النهائي أمام السويسرية بيلندا بينستش المصنفة 17 عالميا.

وسبق لجابر أن تقابلت مع بينستش في ثلاث مناسبات، فازت السويسرية مرتين، وتفوقت جابر مرة.



يذكر أن جابر لو توجت ببطولة برلين ستصعد للمركز الثالث في تصنيف التنس العالمي.