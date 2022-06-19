قتل والده واصاب امه.. شاب يرتكب مجزرة بحق عائلته في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الاحد، تفاصيل قيام شاب بمجزرة بحق عائلته ضمن حي الوحدة في قضاء النهروان بالعاصمة بغداد.



وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "شاباً تشاجر مع عائلته حيث تطور الشجار وقام الشاب برمي رمانتين يدوية داخل الدار ما أسفر عن مقتله ومقتل والده واصابة امه واخته بجروح خطيرة، بالاضافة الى اصابة 3 اشخاص من اقرباءه بجروح خطيرة نتيجة الشضايا".

واضاف ان " الحادثة حصلت ضمن حي الوحدة في قضاء النهروان بالعاصمة بغداد".