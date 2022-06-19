ستولتنبرغ يؤكد أن حلف الناتو يعتبر روسيا تهديدا لأمنه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن المشاركين في قمة الناتو المقبلة في مدريد سيعلنون أن روسيا لم تعد شريكا للحلف، بل باتت تشكل "تهديدا للسلام والاستقرار".



وأضاف ردا على سؤال في مقابلة مع صحيفة "بيلد ام سونتاغ": "سنعلن أن روسيا لم تعد شريكا، لكنها تشكل تهديدا لأمننا، وكذلك للسلام والاستقرار".

ووفقا للأمين العام لحلف شمال الأطلسي، سيشير المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو أيضا، إلى الصين، التي يشكل تعزيزها تحديا لمصالح الناتو وقيمه وأمنه.

في وقت سابق صرح ستولتنبرغ بأن، استراتيجية الناتو الجديدة لن تعتبر روسيا شريكا استراتيجيا.

ويشار إلى أنه تم تصنيف روسيا كشريك استراتيجي في استراتيجية الحلف الحالية، التي تم تبنيها في عام 2010.

وستعقد قمة الناتو الدورية المقبلة، في مدريد في نهاية شهر يونيو الجاري.