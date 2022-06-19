شاهد.. السعودية تستقبل الدفعة الأولى من حجاج العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

استقبلت المملكة العربية السعودية، السبت، الدفعة الأولى من حجاج العراق عبر منفذ جديدة عرعر.



وتابع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية السعودية، وصول حجاج العراق للمملكة.

وشملت زيارة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز جناح المراقبة الصحية بالمنفذ، واطلع على الخدمات الصحية المجهزة لخدمة الحجاج بكامل التخصصات والأقسام وعيادة الأسنان وعيادة التطعيمات والمختبر وقسم العناية المركزة والصيدلية التي تشتمل على جميع الأدوية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما تفقد أمير منطقة الحدود الشمالية خدمات العيادات الطبية المتنقلة في مدينة الحجاج لاستقبال الحالات الطارئة الطبية للحجاج، واطلع على سير العمل بقسم الجمارك، مستمعًا لشرح عن عملية إدخال واستخراج السيارات عن طريق الحاسب الآلي.

بعدها، توجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز لقسم الجوازات واطلع على سير العمل، وشاهد طريقة إدخال واستخراج المعلومات الخاصة بالجوازات من خلال أجهزة الحاسب الآلي، قبل أن يزور مركز وزارة الحج.

وقال الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في تصريح صحفي: "تشرفت اليوم بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إلى حجاج جمهورية العراق الشقيق، القادمين إلى المملكة، لأداء فريضة الحج، عبر منفذ جديدة عرعر الحدودي".

وأضاف: "أسعدني ما شاهدته من عزيمة وجهد ودقة في عمل العاملين في هذا المنفذ كما حظيت باللقاء مع الحجاج القادمين من جمهورية العراق وسرني ما سمعت منهم من حسن في المعاملة من العاملين وما جندت لهم من إمكانيات وما بذل من جهود وتسهيلات من كل القطاعات".

ونوه إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للحاج والمعتمر من على جميع الأصعدة والخدمات، إلى جانب الإسهام في إثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن.

في المقابل، أشادَ حجاج العراق بالتجهيزات التكاملية العالية فور وصولهم منفذ جديدة عرعر البري، وهم يمثلون الدفعة الأولى من قوافل الحجاج، الذين يتجاوز عددهم ١٨٠٠ حاج.

وأعرب الحجاج العراقيون عما لمسوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتجهيزات السريعة في إنهاء إجراءات الوصول والخدمات الصحية والطبية المقدمة وغيرها من الخدمات.

وعبر الحجاج العراقيون عن شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن.

يُذكر أن مرافق الخدمات بمنفذ جديدة عرعر البري تعمل على مدار الساعة خلال فترة دخول حجاج بيت الله الحرام، إذ استعدت الجهات المعنية منذ وقت مبكر ونفذت الخطط المعدة لها بشكل دقيق.