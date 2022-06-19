إصابة مستشار الأمن القومي الأمريكي بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أصيب جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، الأحد، بفيروس كورونا المستجد.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، إن "الاختبارات أثبتت إصابة سوليفان بكوفيد 19".

وأضاف واتسون أن "سوليفان لم يكن على اتصال وثيق بالرئيس جو بايدن ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالمرض".

ومطلع الشهر الجاري أعلن وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج الإثنين أن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19 وإنه يعاني من أعراض خفيفة.

والشهر الماضي، حذر كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، داعين لتعزيز تدابير الحماية الشخصية.

وجاءت التحذيرات، على لسان كبير مستشاري الرئيس بايدن، الطبيب أنتوني فاوتشي، ومستشار البيت الأبيض لجائحة كورونا، الطبيب أشيش جها، ومديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، روشيل والينسكي.

وألغت الولايات المتحدة فرض وضع الكمامة في الأماكن العامة، والذي بات يوصى به في المناطق المغلقة فقط في معظم ولايات البلاد، كما أن الجرعة الرابعة من اللقاح لا تعطى سوى لأولئك الذين تتجاوز أعمارهم الخمسين عاما.