الرئيس الأمريكي يعلن إجراء مباحثات مع نظيره الصيني "قريبا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، أنه يعتزم إجراء محادثات مع نظيره الصيني شي جينبينغ قريبًا.



وأضاف بايدن خلال تصريحات صحفية، أنه بصدد اتخاذ قرار بشأن تخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية عن الصين.

وفي وقت سابق، أكد وي فنغي، وزير الدفاع الصيني، رفض بلاده بشدة لما وصفه بالتهديدات الأمريكية ضد بكين.

وقال وزير الدفاع الصيني، في كلمة خلال قمة "حوار شانجري-لا" الأمنية التي تعقد في سنغافورة، إن "استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ستؤدي إلى المواجهة".

وأكد وزير الدفاع الصيني أن بلاده "تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، ولكن لن نسمح لأي دولة بالتعدي علينا، وسنقاتل حتى النهاية ضد كل من يحاول فصل تايوان عن بكين".

ودعا وي الولايات المتحدة إلى "تعزيز التضامن ومعارضة المواجهة والانقسام"، مكررا عدة مرات أن "الصين لا تسعى إلا إلى السلام والاستقرار وأنها ليست معتدية".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكد أن "بكين أصبحت أكثر عدوانية في المنطقة الآسيوية، بما في ذلك بالقرب من تايوان".