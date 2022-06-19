الإمارات تدين هجومين إرهابيين في أفغانستان أسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في أفغانستان، واستهدف أحدهما مسجداً شمال شرق أفغانستان، والآخر معبدًا لطائفة السيخ بكابول، وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للشعب الأفغاني الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجرائم النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

والجمعة، قالت وكالة أنباء أفغانية مستقلة إن انفجارا استهدف مصلين في مسجد "إمام صاحب" بولاية قندوز الواقعة شمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "آماج نيوز" عن مصادر محلية قولها إن "انفجارا وقع في مسجد بحي إمام صاحب بمدينة قندوز خلال صلاة الجمعة"، مضيفة أنه "وفق المعلومات الأولية هناك عدد من القتلى والجرحى".

وتشهد أفغانستان أوضاعاً أمنية غير مستقرة منذ سيطرة طالبان على الحكم في البلاد في منتصف أغسطس/آب الماضي بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية