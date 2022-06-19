شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق إنسان النواب" تستضيف "الوطنية للصحافة" للرد على الادعاءات الكاذبة ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، سلسلة من الاجتماعات خلال الأسبوع الجاري برئاسة النائب طارق رضوان وذلك على هامش انعقاد الجلسات العامة.

وتنظر اللجنة، غدا الأحد، في اجتماعها، الشكاوى الواردة إليها خلال الفترة الماضية، بينما تعقد، الإثنين، لقاء مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي لعرض الاستراتيجية القطرية للتعاون الإنمائي التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وتعزز من مبادرة حياة كريمة والتحول نحو الأخضر للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.

وتدعو اللجنة، في اجتماعها الثلاثاء المقبل، المهندس عبد الصادق الشوربحي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس إدارات الصحف (الأهرام، الأخبار، الخليج 365، الوطن، الشروق، المصري اليوم، موقع تحيا مصر)، للتواصل معهم لبحث أوضاع حقوق الإنسان وأوجه التعاون والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.