شكرا لقرائتكم خبر عن 14 طلب إحاطة فى مواجهة خالد عبد الغفار بلجنة الشئون الصحية بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم الأحد، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب والتى تناقش مشكلات صحية بعدد من المحافظات، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة.

حيث يواجه الوزير 14 طلب إحاطة مقدمة من النواب وهم:

1- النائب كريم بدر حلمى.

2- النائب باسم حجازى.

3- النائب محمود مشعل.

4- النائب سارة النحاس.

5- النائب ايرين سعيد.

6- النائب ياسر منير عبد الجواد.

7- النائب حنان محمد عبد المنعم.

8- النائب إبراهيم عويس.

9- النائب سيد حنفى.

10- النائب نبيل عسكر.

11- النائب أحمد عثمان.

12- النائب محمد إسماعيل.

13- النائب ريهام عبد النبى.

14- النائب إيهاب منصور.

كما تشهد لجنة الصحة بمجلس النواب فى اجتماعها الأول جلسة استماع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بشأن بحث منظومة الرعاية الصحية بمحافظة سوهاج ككل لتقييم الوضع الصحى بها بين الواقع والمأمول، بناءً على ما تقدم به نواب محافظة سوهاج فى هذا الشأن.