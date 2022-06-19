شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 159 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد إن بر الصين الرئيسي سجل 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، منها 36 إصابة مصحوبة بأعراض و123 بلا أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 204 إصابات جديدة، منها 35 إصابة مصحوبة بأعراض و169 بلا أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل حصيلة الوفيات عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 225243 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

ولم تسجل العاصمة بكين أي حالات جديدة مصحوبة بأعراض مقابل حالة واحدة في اليوم السابق، ورصدت حالة إصابة محلية جديدة بلا أعراض مقابل 8 حالات في اليوم السابق.

كما رصدت شنغهاي ثلاث إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل حالة واحدة في اليوم السابق، وست إصابات محلية جديدة بلا أعراض مقابل ست إصابات أيضا في اليوم السابق.