شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 6 آلاف و 71 إصابة جديدة، بينها 83 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع الإجمالي إلى 18 مليونا و276 ألفا و552 إصابة.

كما أضافت البلاد 14 حالة وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 24 ألفا و441 وفاة.