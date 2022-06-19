زيلينسكي يزور ميكولايف في جنوب أوكرانيا

قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي نادراً ما يتنقل خارج العاصمة كييف منذ بدء الغزو الروسي، بزيارته الأولى لمدينة ميكولايف في جنوب أوكرانيا اليوم (السبت).

وأظهر مقطع فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية، زيلينسكي وهو يتفقد مبنى سكنياً متضرراً بشدة، ويعقد اجتماعاً مع مسؤولين محليين في مدينة ميكولايف الساحلية والصناعية التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، لكنها قريبة من خيرسون التي يحتلها الروس. ولا تزال المدينة هدفاً لموسكو لأنها تقع على الطريق المؤدية إلى أوديسا، أكبر ميناء في أوكرانيا.

وتأتي الزيارة غداة غارة روسية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين في المدينة.

في مقطع الفيديو، اطلع زيلينسكي من الحاكم المحلي فيتالي كيم على الأضرار التي لحقت بمبنى سكني. وأظهرت الصور فجوة واسعة في المبنى الكبير يمكن عبرها مشاهدة الشقق من الداخل.

وعقد زيلينسكي اجتماعاً مع مسؤولين محليين في قاعة يبدو أنها تحت الأرض، وسلمهم جوائز تقديراً لشجاعتهم. وأوضحت الرئاسة أنهم «ناقشوا حالة الاقتصاد واستعادة إمدادات المياه ووضع الزراعة». وأضافت: «تم إيلاء التهديدات البرية والبحرية اهتماماً خاصاً. لن نكف عن العمل من أجل النصر».