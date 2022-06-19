شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" تطالب بموافاة اللجنة بخطة ترشيد نفقات الوزارة.. اعرف التوصيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شمل التقرير العام عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ملاحظات وتوصيات اللجان النوعية للمجلس عن مشروع الموازنة العامة للدولة 2022/2023 ، ومن بينها توصيات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوى.

وأكدت اللجنة على أهمية قطاع الاتصالات ودوره المحورى فى تحقيق التنمية المستدامة، وتمثلت، توصيات اللجنة في:

- ضرورة موافاة اللجنة بخطة ترشيد النفقات التى وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٠٦ لسنة ۲۰٢١ بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

- ضرورة موافاة اللجنة من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بنتائج المعارض والمؤتمرات التى تتم بالخارج حتى يتسنى مراجعتها مع القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٠٦ لسنة2021 بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، ومردود ما تم صرفه ومدى مساهمته فى تحقيق التنمية المستدامة.

- ضـرورة توفير الاعتمادات الماليـة اللازمـة لوكالة الفضاء المصرية عـن الـعـام المـالى ۲۰۲۲ /٢٠٢٣ لما يوكل إليها من مهام قومية لرفعة الوطن .

- ضـرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد ماكينات الصرف الآلى بمكاتب البريد تيسيراً على المواطنين وخاصة أصحاب المعاشات وكبار السن.

- ضرورة تطبيق نظام العلاج الأسرى للعاملين بالهيئة القومية للبريد.

- ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية للعام المالي

2023/۲۰۲۲ بمبلغ وقدره 10 مليون جنيه لتدعيم دور المعهد فى البحث العلمى وتدريب الشباب وإنتاج كوادر مميزة فى مجال الاتصالات.