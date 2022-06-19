شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ تاريخ: الإخوان هاجموا اتفاقية الجلاء لسابق تعاونهم مع الإنجليز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جمال شقرة أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، أن الاخوان أول من هاجموا اتفاقية الجلاء لسابق تعاونهم مع الإنجليز، مؤكدا أن عمر التلمسانى قال لى: "لن أترك إنجازات عبد الناصر دون تشويه"، فالجماعة الإرهابية تشوه التاريخ المصرى وتحاول كتابة تاريخ موازى مليان أكاذيب ونحاول التصدى له".

وأكد أستاذ التاريخ المعاصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، أنه خلال اتفاقية جلاء الاحتلال البريطانى عن مصر، أصر الرئيس جمال عبد الناصر على وضع صورة كبيرة لـ"أحمد عرابى" على بهو القاعة التى وقعت فيها اتفاقية الجلاء للتأكيد على أن المقاومة موجودة.

وأوضح أنه تم زرع جماعة الاخوان من الاحتلال الإنجليزى بحيث يتم استخدامها وقت اللزوم ومعروف دور الجماعة فى حريق القاهرة وكل هذا يشير إلى أن هذه الجماعة هدفها الأول الوصول للسلطة.