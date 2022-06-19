غدا.. مكافحة عمالة الأطفال والتدخين بين الشباب على مائدة "تضامن النواب"

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب، غدا الأحد، اجتماعات مكثفة، لمناقشة عدد من القضايا والأدوات الرقابية المحالة إليها، وذلك على هامش انعقاد الجلسة العامة، لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة بجدول الأعمال منها أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، واستمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

وتنظر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، مشروع قانون مقدم من النائب نبيل عسكر، و(60) نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، كما تبحث طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر بشير معتوق، بشأن منع كبار السن من ركوب القطارات مجاناً.

وتنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا فايز كليب، بشأن قصور جهود مكافحة عمالة الأطفال بمحافظة البحيرة وتقديم إجراءات الحماية لهم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمانى اميل الشعولى، بشأن توقف المركز الحضرى والبيت النوبى عن العمل.

كما تنظر طلبا الإحاطة المقدمان من النائبة حنان حسنى يشار، بشأن جهود الدولة فى مواجهة أزمة الزيادة السكانية والتعامل والعمل مع تداعياتها، ووضع برنامج لمكافحة ظاهرة التدخين بين الشباب، وقد تم توجيه الدعوة لوزارات التضامن الاجتماعى، النقل، الصحة والسكان، القوى العاملة، والمجلس القومى للسكان.