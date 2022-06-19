النائب أحمد السجينى: الدولة ورثت فساد سنوات فى ملف العقارات المخالفة

القاهرة - سامية سيد - علق النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على عقار الوايلى المنهار، قائلاً: "عندنا أزمة فى التعامل مع صيانة وإدارة العقارات بمصر حيث لا يوجد منظومة حاكمة لمنظومة اتحادات الشاغلين"، موضحاً أن المسئولية تائهة فى هذا الحال كون العلاقة بين المالك والمستأجر شائكة ومعقدة وهو ما نعمل على حله الآن.

وأضاف "السجينى"، "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناة "dmc"، أن هناك عدة أنواع من العقارات الخطرة، الأولى هى القديمة ومن يقطنها مواطنون بسطاء والحى أخطرهم بأن المنزل آيل للسقوط ولكن لا يوجد لديه أى بديل وينتظر المستقبل، ويحدث مثل ما حدث فى هذا العقار.

وأردف "السجينى": "وهناك نوع آخر يتمثل فى مالك طماع وجشع وفى غياب سلطة الدولة فى زمن من الأزمة يطلع برج مرتفع من 10 أو 15 طابقا وما أكثر هذه العقارات.. ورثنا منظومة فاسدة"، موضحاً أن الدولة ورثت فساد سنوات فى ملف العقارات المخالفة، مشيراً إلى أن اللجنة لديها مقترح بإنشاء صندوق لمشاركة المجتمع المدنى لإنقاذ العقارات الآيلة للسقوط.