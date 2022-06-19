شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب" تناقش طلب إحاطة لنائب عن التنسيقية بشأن تطوير ميادين "ههيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اجتماعا غدا الأحد لمناقشة طلبا الإحاطة المقدمان الأول من النائب نادر مصطفى وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن تطوير ميادين مركز ههيا وشوارعها الرئيسية بمحافظة الشرقية.

كما تناقش أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى رائف، بشأن توفير مسرح مجهز لقصر ثقافة وتطوير استراحة الوفود بساحل سليم محافظة أسيوط".

وقد أوصت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب بضرورة الترويج لمسار العائلة المقدسة، كما أوصت بضرورة وجود بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة وقطاعات وأجهزة الإعلام للترويج والتسويق للفعاليات والمنتج الثقافى.

وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب يوسف الحسينى بشأن المصروفات التى تم إنفاقها من قبل وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة الشرقية للاحتفال بمهرجان تل بسطا الأول للموسيقى والغناء، على ضرورة عدم إغفال الترويج والتنشيط للسياحة والآثار المصرية حالة إقامة أى مهرجانات ثقافية بالمواقع الأثرية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، موصية أيضا بمراعاة الحفاظ على سلامة المواقع الأثرية حالة إقامة أية فعاليات ثقافية أو التصريح بإقامة أى احتفاليات بداخلها.