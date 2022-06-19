المجلس الأعلى للإعلام يناشد المواقع الإلكترونية تحرى الدقة فى نشر الصور

القاهرة - سامية سيد - ناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعض المواقع الإلكترونية، تحرى الدقة عند نشر الصور المتعلقة ببعض الأخبار، وذلك لعدم وقوعها فى أخطاء قد تعرضها للمساءلة من قبل المجلس الأعلى، مشيرا إلى أن هناك مواقع قد نشرت بالخطأ صورة للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على بعض الأخبار التى لا تمت له بصلة.

كما ناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هذه المواقع لتدارك الخطأ وسرعة تصحيحه، إعمالاً بحق الرد الذى كفله القانون.