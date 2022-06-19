الاثنين.. المشروعات الصغيرة بـ"النواب" تنظر تقنين الأوضاع بـ"الشرقية وبورسعيد"

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة النائب محمد كمال مرعى، سلسلة من الاجتماعات المكثفة على مدار الأسبوع الجارى.

وتنظر اللجنة، الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن إقامة مشروعات منتجة بقرية العيون مركز إيتاى البارود محافظة البحيرة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة على، بشأن حرمان الواحات البحرية من كافة الأنشطة الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة.

وتناقش فى اجتماعاتها، الإثنين، المعوقات التى تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإجراءات تقنين أوضاع المشروعات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى فى محافظة الشرقية وبمحافظة بورسعيد.

بينما تبحث اللجنة الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق السيد، بشأن الإجراءات التى اتخذتها وزارة البيئة وجهاز تنمية المشروعات لإنشاء شركات صغيرة ومتناهية الصغر فى مجال جمع أو تدوير القمامة.