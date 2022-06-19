شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى انتخاب رئيسي.. المتقاعدون الإيرانيون يتظاهرون مجددا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تظاهر المتقاعدون الإيرانيون ونظموا تجمعات احتجاجية في عدة مدن إيرانية، أمس السبت تزامنا مع الذكرى الأولى لتولي إبراهيم رئيسي منصبه كرئيس لإيران بحسب ما أكد موقع إيران إنترناشيونال. وتم نشر مقاطع فيديو لتجمعات المتقاعدين في مدن الأحواز وبندر عباس وزنجان وعبادان وشوشتر.

اخجلوا اخجلوا

وقال الموقع إنه وخلال تجمع احتجاجي، أمس، هتف متقاعدو الضمان الاجتماعي في الأحواز: «يا من تدعون العدالة اخجلوا اخجلوا»، وفي زنجان هتف المحتجون: «يا له من اسم خاطئ.. الضمان الاجتماعي»، وفي بندر عباس هتفوا: «كفى وعودا طاولتنا فارغة».

وخرج متقاعدو الضمان الاجتماعي إلى الشوارع في مدن مختلفة لعدة أيام متتالية للاحتجاج على عدم كفاية الزيادة في رواتبهم.

وكانت الأحواز هي إحدى المدن التي شهدت احتجاجات من قبل متقاعدي الضمان الاجتماعي كل يوم تقريبًا، فيما يقول المحتجون إن زيادة 10 % في رواتب المتقاعدين لا تتناسب مع التضخم الحاد في البلاد.

يشار إلى أن شرارة احتجاجات المتقاعدين الأخيرة بدأت يوم 5 يونيو (حزيران)، الموافق لعطلة رسمية في إيران، عندما أعلنت حكومة إبراهيم رئيسي أنها ستزيد رواتب المتقاعدين بنسبة 10 في المائة فقط.

الحكومة لا تنفذ

وبحسب ما ذكره متظاهرو الضمان الاجتماعي، كان من المفترض زيادة الرواتب في مستويات الدخل الأخرى، باستثناء الحد الأدنى للأجور، بنسبة 38 %، بالإضافة إلى 515 ألف تومان هذا العام، لكن الحكومة لم تنفذ هذا القانون.

يذكر أن القرار الأخير لحكومة إبراهيم رئيسي أثار احتجاجات بعض أعضاء البرلمان، لدرجة أن محمد رضا بور إبراهيمي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، قال في رسالة إلى رئيس البرلمان يوم 15 يونيو الجاري إن القرار الأخير للحكومة جاء «مخالفًا للقانون والأنظمة ومنها المادة 96 من قانون الضمان الاجتماعي، وقانون موازنة عام 1401 شمسي، وكذلك القوانين المتعلقة بأحكام خطة التنمية السادسة».

وفي غضون ذلك، في الأسابيع الأخيرة، نظم المعلمون، مرارًا وتكرارًا، تجمعات احتجاجية واسعة النطاق في مدن مختلفة. واحتج التجار على الوضع الاقتصادي السيئ بإغلاق محالهم والتجمع في مدن مختلفة بسبب زيادة الضرائب على القطاع الخاص. وواجهت معظم هذه الاحتجاجات القمع من قبل رجال الشرطة وقوات الأمن واعتقال عدد من النشطاء النقابيين.

مقتل ضابط

وفي سياق منفصل أفادت تقارير عن مقتل ضابط آخر في سلاح الجوفضاء التابع للحرس الثوري الإيراني يُدعى وهاب فرامرزيان، إلا أن الحرس الثوري لم يعلق على هذا الموضوع ولم يعرف بعد ظروف مقتله وكيف.

وبحسب «إيران إنترناشيونال» فقد انتشر خلال الأيام الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان عن تشييع جنازة وهاب فرامرزيان في إحدى قرى مراغة بمحافظة أذربيجان الشرقية. ويذكر الإعلان أنه كان ملازما أول وضابطا في سلاح الجوفضاء بالحرس الثوري.

ونقل الموقع عن صحيفة «تايمز إسرائيل» أنه بعد وفاة ضابط سلاح الجوفضاء في الحرس الثوري فإن عددا كبيرا من الأشخاص المشاركين في المشاريع العسكرية الإيرانية ماتوا مؤخرًا بشكل مريب.

كما تناول التقرير مقتل ضابطين في سلاح الجوفضاء التابع للحرس الثوري، هما: محمد عبدوس، وعلي كماني.

سلاح الجوفضاء

وكان «إيران إنترناشيونال» أعلن في خبر حصري يوم 13 يونيو أن محمد عبدوس وعلي كماني، ضابطا سلاح الجوفضاء في الحرس الثوري الإيراني، كانا «ضابطين مهندسين»، وقد عملا على «صنع وتطوير أسلحة لحزب الله في لبنان».

وبحسب هذه المعلومات، فإن وفاة الشخصين، التي حدثت بشكل منفصل في منطقتين مختلفتين، لم تكن نتيجة «حادث عمل أو حادث سيارة».

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول السبب الدقيق لوفاة مهندسي الحرس الثوري حتى الآن.

وفي الأسابيع الأخيرة، لفت مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في طهران، وما تلاه من وقوع عدة وفيات غامضة أخرى في إيران، انتباه وسائل الإعلام والخبراء.

وفي وقت سابق، قتل العقيد بالحرس الثوري، حسن صياد خدائي، أحد قادة فيلق القدس بالحرس الثوري، برصاص اثنين من راكبي الدراجات النارية في طهران. وبعد أيام قليلة من مقتل صياد خُدائي، كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير خاص أن مصادر استخبارات إسرائيلية أعلنت مسؤوليتها عن وفاته في محادثات مع الولايات المتحدة.

وبعد حوالي أسبوع من مقتل صياد خُدائي، توفي أحد مساعديه المقربين، العقيد علي إسماعيل زاده، الذي كان أيضًا من قادة الوحدة 840 لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في كرج.