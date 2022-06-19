شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يستولي على معقل لـ «الشباب الإرهابية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر تقرير إخباري نُشر أمس السبت، أن الجيش الصومالي تمكن من السيطرة على أحد معاقل حركة الشباب الإرهابية التي تتبع تنظيم القاعدة وسط البلاد.

وقال موقع الصومال الجديد الإخباري، إن الفرقة السابعة والعشرين التابعة للجيش الصومالي يرافقها محافظ إقليم هيران علي جيتي عثمان، نفذت عملية عسكرية مخططا لها في المناطق الواقعة بين بلدات متبان ومحاس وبلدوين في إقليم هيران بوسط الصومال.

وأضاف إن الجيش الصومالي تمكن خلال العملية من السيطرة على منطقة «جرعلي» التي كانت إحدى معاقل حركة الشباب.

تجدر الإشارة إلى أن حركة الشباب تسيطر على أجزاء من إقليم هيران بولاية هيرشبيلي، وتنفذ في كثير من الأحيان تفجيرات واغتيالات في بلدوين عاصمة الإقليم.

والأسبوع الماضي أعلنَ الجيشُ الصومالي استعادتَه السيطرة على بلدة «قبطو» وسط البلاد ومقتل 10 إرهابيين من حركة الشباب خلال عملية تحرير البلدة. وقالَ رئيسُ أركان الجيش الصومالي أدوى يوسف راغي - في تصريح إذاعي: إنَّ «الفرقة الخامسة في الجيش الصومالي نفَّذَت عملية استهدفت بلدة قبطو الخاضعة لسيطرة مقاتلي الشباب. وأوضحَ المسؤولُ العسكري أن القوات الحكومية "تمكَّنت من تحرير البلدة وقتل 10 من عناصر حركة الشباب في مواجهات عنيفة بين الجانبين".

وذَكرَ أنَّ العمليةَ نجحت كذلك في تدمير معاقل الإرهابيين في البلدة الواقعة بالقرب من مدينة متبان في إقليم هيران في ولاية هيرشبيلى. وتأتي هذه العملية بعد أيام من إعلان رئيس إقليم هيران علي جيتي إطلاق الجيش الصومالي عمليات أمنية ضد مقاتلي الشباب في الإقليم.