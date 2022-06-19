شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالحكومة اليمنية يدعو الجيش للعودة إلى جبهات القتال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مسؤول بالحكومة اليمنية الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، للعودة إلى جبهات القتال، وبدء المعركة الفاصلة ضد ميليشيا الحوثي، وفرض سيطرة الحكومة الشرعية على كل شبر في البلاد وذلك من أجل تحقيق السلام.

وقال وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي، أمس السبت، إن العودة للجبهات يعد خير وسيلة للحوار والوصول للسلام المستدام بعد فرض الدولة سيطرتها على البلاد ومن ثم تنظيم حوار تحت رعايتها يشمل جميع الأطراف.

وأكد أن التعايش مع جماعة الحوثي المدعومة من إيران لن يتحقق إطلاقا طال الزمن أو قصر، وذلك حسبما أفادت قناة اليمن الفضائية.

من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في لقاء على هامش الجلسة الافتتاحية لأعمال منتدى اليمن الدولي في ستوكهولم، إن تمديد هدنة الشهرين خطوة أولى على مسار التوصل لاتفاق سلام أوسع نطاقا.

وشدد المبعوث الأممي على حماية الهدنة داعيا جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات.

مشيرا إلى أن الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن تتسم بالهشاشة وأبعد ما تكون عن المثالية.

وذكر غروندبرغ أن الوضع بحاجة إلى عملية سياسية شاملة ومستدامة، مشيرا إلى أن الحلول المؤقتة لا تفضى إلى سلام.

وارتكبت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، 288 خرقا للهدنة الأممية خلال الأيام الثلاثة الماضية في مختلف جبهات القتال.

وتوزعت بين 80 خرقا جديدا في محور حيس جنوب الحديدة، و65 خرقا في جبهات محور تعز، و55 خرقا في جبهات محور حجة، و41 خرقا في جبهات القتال جنوب وغرب وشمال مأرب، و36 خرقا في محور البرح غرب تعز، و10 خروقات في جبهات محافظة الجوف، وخرق واحد في محور الضالع.

وأفشلت قوات الجيش عدة محاولات تسلل نفذتها مجاميع حوثية مسلحة باتجاه مواقع عسكرية مهمة في جبهتي المشجح والكسارة غرب مأرب.

فيما تنوعت بقية الخروقات بين إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبالطائرات المسيرة المفخخة على مواقع الجيش في كافة الجبهات. ونتج عنها استشهاد أربعة من أبطال الجيش وإصابة 17 آخرين.

وواصلت الميليشيا الحوثية استحداث مرابض مدفعية واستقدام تعزيزات بشرية وعتاد قتالي بينها راجمات كاتيوشا إلى مختلف الجبهات، وتركزت معظمها إلى جبهات مأرب الغربية والجنوبية.