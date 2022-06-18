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وفد "التنسيقية" يلتقى وزير الزراعة ضمن فاعليات حملة "سوا هنعدى"

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القاهرة - سامية سيد - التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يأتي اللقاء، ضمن فاعليات حملة "سوا هنعدى"، والتى أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ عدة أسابيع.

ودار اللقاء، حول تعزيز تحقق الأمن الغذائي وفرص الاستثمار الزراعي في إطار خطة الحملة في التعاون لنشر الوعي بالتحديات التي يواجهها العالم بسبب مترتبات جائحة ، وأزمة سلاسل الإمداد للغذاء بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، والاطلاع على برامج الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة،

ودعوة المواطنين حول كيفية الاستفادة من هذه البرامج الحكومية لتخفيف الأعباء المترتبة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وتناول اللقاء، فرص المجتمع الزراعي نحو تعظيم موارده

واستعراض التحديات التي تواجه الامن الغذائي، وقد وعدت الحملة بتقديم الدعم التشريعي اللازم لحماية الامن الغذائي من خلال الكتله البرلمانية بالتكامل مع الدور التوعوي، الذي سوف تشرف عليه الحملة من خلال شراكاتها وبروتوكولات التعاون مع الجهات المختلفة.

ضم وفد التنسيقية عدداً من نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ وهم النائبه سها سعيد، أمين سر التنسيقية، النائب أكمل نجاتي، النائب محمد السباعي، كما شارك في اللقاء، جهاد سيف عضو اللجنة المركزية لحملة "سوا هنعدي".

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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