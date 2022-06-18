خالد عكاشة: هناك شراكة استراتيجية عربية فرضت نفسها على الساحة لمواجهة التحديات

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القاهرة - سامية سيد - قال خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك شراكة استراتيجية عربية فرضت نفسها على الساحة خلال الفترة الأخيرة لمواجهة التحديات التى يشهدها العالم، وهى التى وضعت ضرورة عاجلة لتطوير العمل العربى وتوحيده، والتعامل مع المشكلات الدولية ومنها سلاسل الامداد ومشكلة الطاقة والسلع الأساسية وكل هذا يثقل كاهل الدول حول العالم.

وأضاف مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، مصر بما لديها من بنية تحتية وهى المرشحة الأولى من دول الاتحاد الأوروبى، لأن تكون الشريك الرئيسى للاتحاد الأوروبى لنقل الطاقة، وهذا ما أشار اليه قمة المناخ أكدت جهود مصر فى المشروعات المتعلقة بالأمن البيئى والتزامات المناخ، وعمل مشروعات صديقة للبيئة، ومصر تنسق هذه الأدوار مع شركائها فى المنطقة.

وأكد دلالة زيارة ملك البحرين بالرئيس عبد الفتاح السيسى، فى شرم الشيخ يدل على أن هناك تباحث فى كل الملفات وبحث أولوياتنا العربية وتوحيد الجهود لتطوير العلاقات الاقتصادية وتبادل السلع، أن الشراكة المصرية العربية مهمه جدا لمواجهة الاحداث الجارية، فالأمن الجماعى مهم حاليا، وفرصة ذهبيه لتأمين الطاقة والغاز.

وأشار إلى أن أجندة الولايات المتحدة فى زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن للمنطقة لمناقشة ملف الطاقة والحفاظ على استمرار تدفقها لمساعدة الاتحاد الأوروبى لعدم اعتمادها على الغاز وانفط الروسى، وترميم علاقات أمريكا بالدول العربية التى تضررت بعد تصريحات الولايات المتحدة بمغادرتها المنطقة، والتوجه لمناطق أخرى أكثر أهمية، ومواجهة تأثير القوى العظمى، وسحب البساط من تحت أقدام القوة الأمريكية.