شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: نؤمن بالعملية التكاملية بين الاقتصاد والسياسة لمعالجة المشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن الحزب مؤمن بالعملية التكاملية بين الاقتصاد والسياسية، وأن التنمية الاقتصادية هى الركيزة الأساسية للعمل فى كافة القطاعات والمحاور بشكل مريح، وتابع:" ومن هذا المنطلق بدأنا نعمل منذ تلقينا المشاركة فى الحوار الوطنى على ثلاث محاور".

وأوضح "شلبى"، خلال لقاء له عبر قناة "extranews"، أن المحاور الثلاثة تتمثل فى مخرجات عمل الأمانات النوعية فى الحزب قائم عليها شخصيات متخصصة فى كافة المجالات، والثانى والثالث أمانتى البرلمان والشيوخ، كونهما مطلعان على كافة الملفات بشكل مباشر ويعلمان ما هى تحديات كل ملف.

وأضاف "شلبى"، أن الحزب متواجد على الأرض فى كافة مراكز الجمهورية والقرى، وتم تشكيل لجان فى القرى والمراكز لمناقشة كافة الملفات وبعد جمع آراء الجمهور مع اللجان النوعية والهيئات البرلمانية استطعنا الخرج بثلاث محاور، وهما المحور الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، بالإضافة إلى العملية الإجرائية فى مدة زمنية قصيرة.