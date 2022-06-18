شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة الدراسات بمجلس الشباب المصرى تطلق مرصد الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وحدة البحوث والدراسات بمجلس الشباب المصرى برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان مرصد الحوار الوطنى، انطلاقا من دور المجتمع المدنى كشريك للدولة فى رصد الجهود المختلفة باعتباره حلقة وصل بين أفراد المجتمع ومؤسساته والدولة.

وأكدت وحدة البحوث والدراسات بمجلس الشباب المصرى أن المرصد يعمل كآلية متابعة لما تم تنفيذه منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى أبريل لعام 2022 عن إطلاق الحوار الوطنى ودعوة كل الفئات المجتمعية للجلوس على طاولة الحوار.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد ممدوح إن مرصد الحوار الوطنى يساهم فى تعزيز الحق فى المعرفة من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة حول ما تم إنجازه فيما يخص الحوار الوطنى ومرتكزاته وذلك على المستوى المؤسسى وعلى مستوى مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة المتمثلة فى الأحزاب والنقابات والمؤسسات والجمعيات الأهلية، مؤكدا أن مجلس الشباب المصرى منذ تدشينه يقف على مساحة واحدة من الجميع من أجل توحيد الصف، مسخرًا كل إمكانياته فى سبيل توحيد الجهود فى مختلف القضايا المجتمعية.

وذكرت مى عجلان محررة المرصد ومديرة وحدة البحوث والدراسات أن المجلس يسعى من خلال المرصد إلى المساهمة الحقيقية فى تجميع الرؤى والتوصيات التى خرجت بها الاجتماعات والحلقات النقاشية وجلسات الاستماع واللقاءات المتبادلة بين مختلف القوى والتيارات المجتمعية، مضيفة أن وحدة البحوث والدراسات داخل مجلس الشباب المصرى تسعى طوال الوقت إلى إتباع آلية الرصد لتعزيز الحق فى المعرفة لدى كافة المواطنين فى مختلف القضايا المجتمعية، خاصة أن دور مؤسسات المجتمع المدنى تتمحور حول الرقابة والتقييم، والمتابعة والتطوير، والاهم المساهمة الفاعلة فى تطوير وتنمية المجتمع وهو الأمر الذى تعمل عليه وحدة البحوث والدراسات بمجلس الشباب المصرى كوحدة خاصة ببناء الفكر والوعي.