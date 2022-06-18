18 يونيو , 2022
25 قتيلاً في الأمطار الموسمية في بنغلادش (أ ف ب).
أكدت شرطة بنغلادش السبت أنّ الأمطار الموسمية التي اجتاحت البلاد أدت إلى مقتل 25 شخصًا على الأقل، في حين عزلت الفيضانات أكثر من أربعة ملايين شخص.
وأدت الصواعق التي رافقت هطول الأمطار إلى مقتل 21 شخصاً منذ الجمعة، بينما لقي أربعة آخرون حتفهم في انزلاقات أرضية، وفق المصدر نفسه.
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