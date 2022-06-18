سوريا تتهم أمريكا بسرقة 40 شاحنة قمح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر سورية بأن القوات الأمريكية أخرجت أمس، رتلا محملا من القمح السوري «المسروق» باتجاه الأراضي العراقية من خلال المعابر غير الشرعية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصادر أهلية قولها إن رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفا من 40 شاحنة محملة بالقمح السوري المسروق، توجه إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف اليعربية شمال شرق محافظة الحسكة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلا محملا بآليات عسكرية معطوبة إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي، لافتة إلى أن الرتل يضم 36 آلية بينها 8 ناقلات محملة بمدرعات عسكرية معطوبة، و9 برادات و4 ناقلات محملة بمولدات كهربائية و7 حاملات و8 مدرعات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي.

وأضافت المصادر أن الرتل كان قادما من ناحية تل حميس بريف القامشلي الجنوبي، عبر طريق البترول وصولا إلى معبر الوليد غير الشرعي سالكا الطريق العام بالقرب من مفرق قرية تل عدس.