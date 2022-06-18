شكرا لقرائتكم خبر الإمارات تخفف عن لاجئي أوكرانيا بـ27 طنا من الأغذية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأشار سالم الكعبي سفير الإمارات لدى أوكرانيا إلى أن بلاده حريصة على المشاركة في تقديم الإغاثة الإنسانية والدعم والمساندة اللازمة للاجئين الأوكرانيين، في إطار نهج دولة الإمارات حكومة وشعبا بمساندة كافة شعوب العالم، والوقوف إلى جانبها في تخطي أزماتها الإنسانية، والتخفيف من حدة معاناتها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرسلت الإمارات طائرة مساعدات لدعم اللاجئين الأوكرانيين في بولندا «ضمن الدعم الإغاثي من دولة الإمارات للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي يواجهها النازحون واللاجئون الأوكرانيون»، وقالت وكالة أنباء الإمارات «إن الطائرة تحمل على متنها 27 طنا من الإمدادات الغذائية والطبية».وأشار سالم الكعبي سفير الإمارات لدى أوكرانيا إلى أن بلاده حريصة على المشاركة في تقديم الإغاثة الإنسانية والدعم والمساندة اللازمة للاجئين الأوكرانيين، في إطار نهج دولة الإمارات حكومة وشعبا بمساندة كافة شعوب العالم، والوقوف إلى جانبها في تخطي أزماتها الإنسانية، والتخفيف من حدة معاناتها.

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تخفف عن لاجئي أوكرانيا بـ27 طنا من الأغذية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.