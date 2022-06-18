قاعدة تركية تتعرض للقصف بصاروخين في العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر أمنية عراقية بأن قاعدة زيليكان التركية تعرضت لقصف بصاروخين دون وقوع إصابات شمال شرق محافظة نينوى.

وأوضحت أن الصاروخ الأول سقط داخل القاعدة والثاني في المحيط الخارجي دون وقوع إصابات.

وأدانت وزارة الخارجية العراقية أمس، بأشد العبارات القصف التركي الذي استهدف مقار حكومية ومنازل، وأوقع ضحايا وإصابات في صفوف المدنيين في ناحية سنوني في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن هذه المواقف تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق، وتهديدا واضحا للآمنين من المدنيين، الذين استشهد عدد منهم وجرح آخرون جراء هذا الفعل.

كما أكدت الوزارة أن هذا الاعتداء يعد استهدافا لأمن العراق واستقرار شعبه، ويتطلب موقفا موحدا لمواجهته، عبر الوقوف بحزم ضد أي فعل يهدف إلى إشاعة الفوضى، ولكل ما تقدم ستتخذ وزارة الخارجية الإجراءات المقررة بعد اكتمال التحقيقات اللازمة بشأن هذا الاعتداء.

في المقابل أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس، تحييد 9 من إرهابيي حزب العمال الكردستاني «بي كيه كيه» شمال العراق، وقالت في بيان إن الجيش التركي تمكن من تحييد الإرهابيين التسعة في إطار عملية المخلب ـ القفل شمال العراق.

وقد شنت وزارة الدفاع التركية عملية «المخلب - القفل» في أبريل الماضي ضد مواقع حزب «بي كيه كيه» في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان بشمال العراق، لاستهداف عناصره التي تشن من هناك هجمات على الداخل التركي.

ووفقا للبيانات التركية، قتلت المنظمة حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ نحو 40 عاما.