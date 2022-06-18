6 فلسطينيين يضربون عن الطعام.. وإسرائيل تقصف غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض 6 معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أمس، عن المتحدث الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبدربه قوله «إن المضربين الستة يطالبون بإلغاء الاعتقال الإداري والحجز الانفرادي».

ووفق المتحدث «يواصل 640 معتقلا إداريا فلسطينيا في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ169 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري».

وأشار إلى أن ذلك يأتي مع استمرار الاحتلال بتصعيده للجريمة عبر إصدار المزيد من الأوامر بحق معتقلين سابقين وجدد.

على صعيد آخر، شنت طائرات حربية إسرائيلية أمس، هجمات على قطاع غزة بعد اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع على جنوب إسرائيل.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية قصفت بعدة صواريخ موقع تدريب يتبع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في وسط قطاع غزة.

وأوضحت أن الغارات استهدفت كذلك مواقع رصد حدودية شرق مدينة غزة وشمال القطاع مما أدى إلى تدمير ما فيها وإلحاق أضرار مادية من دون وقوع إصابات، وقبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان دون وقوع إصابات أو أضرار.

وهي المرة الأولى التي يتم إطلاق قذيفة صاروخية من غزة على عسقلان (نحو 21 كلم بينهما) منذ آخر جولة قتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في مايو الماضي التي استمرت 11 يوما وأدت إلى مقتل 155 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قصف أمس، بقذائف مدفعية أطراف شمال قطاع غزة من دون وقوع إصابات، وذلك بعد إعلانه عن سقوط منطاد مراقبة له في القطاع وفتح تحقيق في أسباب ذلك.